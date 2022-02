El delantero chileno-inglés Ben Brereton se ha posicionado durante los últimos meses como una de las piezas claves en la ofensiva chilena. El jugador de tan solo 22 años pasó rápidamente a ser un titular indiscutido para los partidos de Clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

El equipo Blackburn Rovers, en donde juega Ben, enfrentó durante la tarde de este lunes al West Bromwich Albion, compromiso en que ninguna de las dos escuadras pudo hacerse daño, terminando con un empate a cero. Sin embargo, este partido tuvo un momento que rápidamente encendió las alarmas en la hinchada chilena.

Al minuto 70, Brereton Díaz tuvo que ser sustituido, debido a una lesión. En esta primera modificación del Rovers, ingresó el joven Reda Khadra.

70' #WBA 0-0 #Rovers

🔁 An injury forces our first change.

⬅️ Brereton Diaz

➡️ Khadra#WBAvROV | 🔵⚪️ pic.twitter.com/MAptsN8V6U

— Blackburn Rovers (@Rovers) February 14, 2022