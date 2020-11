(CNN) – Olya Sharypova, ex novia del tenista Alexander Zverev, dice que él la atacó antes del US Open del 2019, una acusación que el jugador dice que “simplemente no es verdad”.

La fotógrafa rusa dice que el deportista intentó estrangularla con una almohada en una habitación de hotel en Nueva York antes de que ella huyera descalza por miedo a perder su vida. Las capturas de pantalla de los mensajes de Whatsapp enviados por Sharypova y mostrados a CNN Sport parecen sugerir que el presunto incidente ocurrió el 23 de agosto de 2019.

La joven de 23 años denunció la agresión sin nombrar al tenista alemán en una publicación de Instagram el jueves, pero confirmó que se refería a él en una entrevista con el medio ruso Championat.

Sharypova le dijo a CNN que no se comunicó con la policía después del incidente porque “amaba a esta persona y no quería crearle problemas”.

“No es una mala persona, pero hizo algo terrible”

Además, cuestionó por qué Zverev no se acercó a ella antes de publicar su negación en Twitter. “No quiero decir que sea una mala persona. Sólo digo que me hizo algo terrible”, dijo en un comunicado a CNN.

“Un gran número de niñas sufren crueldad, violencia y abuso por parte de los hombres y no le cuentan sus historias a nadie. Algunas tienen miedo, otras simplemente viven con ello, otras simplemente no pueden hablar de este tema”, añadió.

“Me duele que en el siglo XXI todavía no hayamos llegado a la conclusión de que una mujer también es una persona, un ser humano. Debemos ser respetadas, no tratadas como trapos del piso”, cuestionó Sharypova.

Sharypova proporcionó a CNN fotos que mostraban su ropa tirada fuera de una habitación de hotel, alegando que Zverev le había quitado sus artículos.

Zverev lo desmiente

Zverev, también de 23 años, subcampeón en el US Open de este año, dice que no es verdad: “Lamento mucho que ella haga tales declaraciones porque las acusaciones simplemente no son ciertas“.

“Tuvimos una relación, pero terminó hace mucho tiempo. Por qué Olga está haciendo estas acusaciones ahora, simplemente no lo sé”, añadió.

Junto con desmentir la denuncia, Zverev también anunció que esperaba su primer hijo con otra ex novia, la modelo Brenda Patea.

CNN se ha comunicado dos veces con los representantes de Zverev solicitando comentarios, pero no se ha recibido respuesta. CNN no pudo verificar de forma independiente sus acusaciones. El Departamento de Policía de Nueva York confirmó a CNN que “no había informes de quejas en el archivo”.