¿Se tienta con los petrodólares? La suculenta oferta que manejaría Alexis para partir a Arabia Saudita

Alexis Sánchez sigue acaparando las miradas en Francia en estas horas, esto por su posible salida del Olympique de Marsella.

El tocopillano termina contrato y todavía no ha confirmado seguirá en el club galo, entidad que le realizó una importante oferta para renovar que incluye una mejora salarial.

De hecho, el diario L’Equipe puso al goleador histórico de La Roja en la portada de este martes para graficar el gran interés que tiene la dirigencia en que su estrella continúe. Todo bajo el título: “Alexis a toda costa”.

Pero eso no es todo, ya que el periodista italiano Fabrizio Romano, especializado en transferencias durante el mercado de pases, aseguró que un cuadro de Arabia Saudita ya puso sobre la mesa un tremendo ofrecimiento.

“El equipo saudí Al Fateh ha presentado ahora una propuesta oficial a Alexis Sánchez”, escribió el reportero, añadiendo que le prometieron al delantero “ 10 millones de euros de salario por temporada”.

Esto sería para que firme un contrato de solamente una temporada, pero con la opción de extenderlo por un año más.

Por ahora, el bicampeón de América está centrado en los próximos amistosos que tendrá la Selección Chilena en junio, donde se medirá a Cuba, República Dominicana y Bolivia, cotejos que podrás disfrutar por las pantallas de Chilevisión.

Understand Saudi side Al Fateh has now submitted an official proposal to Alexis Sánchez. 🇸🇦🇨🇱 #transfers

€10m salary per season offered to OM forward. Contract valid until 2024 plus option for further season. pic.twitter.com/dzJ3Wnb18i

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023