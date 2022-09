Alexis reclama por tener mejor compañía en ataque: “Me gustaría que me den pases gol”

Habló un hombre de pocas palabras, pero esta vez alzó la voz. Se trata de Alexis Sánchez, delantero del Marsella que tuvo un opaco rendimiento, al igual que sus compañeros, en la derrota 2-0 ante Marruecos en un amistoso.

El atacante de la selección chilena se refirió a la caída en el encuentro disputado en Barcelona, instancia en la que fue consultado en la zona mixta por la dupla que está armando, desde hace varios partidos, con Ben Brereton.

Precisamente, el tocopillano le dio una linda asistencia al nacido en Stoke para que definiera, pero lamentablemente su remate pegó en el palo. Aquí, Maravilla disparó.

“Me habría gustado que me llegue un pase a mí también para poder definir la jugada yo. No siempre que yo haga el pase. A veces me gustaría que me den pases de gol para poder definir o terminar la jugada, no siempre darle a Ben”, dijo.

Inmediatamente después, Alexis recalcó que la intención es justamente conectarse con Big Ben para “conocerlo más. Sé que Ben se mueve muy bien a los espacios y tengo que tratar de girar y meter el pase”.

“Nos faltaba un poco de conexión y de salir con la presión todos juntos. A veces llegábamos tarde y eso afectaba al equipo. Uno que llegue tarde ya te hacen el uno contra uno”, agregó.

Isla y Bravo

Además, Sánchez fue consultado sobre la ausencia de Mauricio Isla, pieza clave de la Generación Dorada y que socio desde la Sub 17. Al respecto, el ex Manchester United apuntó que el Huaso “ya es grande y tienen que preguntarle a él (porque no está).

“Creo que cada uno tiene la responsabilidad de decir las cosas a la cara, a las cámaras y tratar de aportar a la selección. Hay muchos jóvenes que están recién comenzando y hay que tratar de ayudarlos a todos”, añadió.

En cuanto a Claudio Bravo, el nortino enfatizó en que “siempre es importante para nosotros. Juegue o esté en la banca, siempre es un pilar importante”.