Alexis sale a explicar el misil lanzado contra Chile: “No lo digo por mi gente ni por los niños”

Una sorpresiva reflexión fue la que hizo el delantero nacional Alexis Sánchez, luego de ser presentado este miércoles como nuevo jugador del Olympique de Marsella.

En conferencia de prensa, el goleador habló sobre las expectativas que tiene en su nuevo club y los objetivos en el corto y mediano plazo, aunque también lanzó un tremendo dardo respecto a las críticas que recibe en Chile.

“El recibimiento de ayer fue algo lindo. A todas las partes que he ido, fuera de Chile, siempre me han tratado bien. Hay un dicho… uno nunca es ídolo en su país. A veces los chilenos somos así, nunca tratamos de cuidar a lo nuestro, siempre queremos lo de afuera. Me siento muy querido por la gente del extranjero y se siente el cariño, son cosas lindas”, dijo.

Las palabras del tocopillano generaron eco en suelo nacional, debido a que Sánchez es considerado como uno de los grandes artífices de la Generación Dorada, que tantas alegrías le dio a la hinchada.

La replica

Con el correr de las horas, el propio Alexis salió a aclarar que sus dichos no apuntan directamente a la fanaticada, sino que van en lo que comentan algunos periodistas.

A través de una historia subida a su Instagram, el formado en Cobreloa recalcó que “lo dije por algunos periodistas que hablan, inventan y critican sin saber desde Chile. Ojo, no (son) todos”, solicitando que “cuiden a los más jóvenes”.

“No lo digo por mi gente ni por los niños de mi país que amo y que, cada vez que voy a Chile, me dan amor y energía”, agregó.

Ahora, el atacante de 33 años se sumará a los entrenamientos con sus nuevos compañeros en el Marsella, club que tendrá como siguiente desafío el partido ante el Stade de Brestois por la segunda fecha de la Ligue 1.