¿Se queda? Marsella realiza nueva oferta a Alexis en medio de rumores de regreso a la Premier League

La novela del futuro de Alexis Sánchez sumó otro capítulo, luego de que un nuevo equipo se sumara a los presuntos interesados por contar el talento del Maravilla.

Se trata del Nottingham Forest, equipo que se mantuvo milagrosamente en la Premier League y que ahora apuesta por armar un plantelazo para no pasar sustos esta temporada.

Según consignó The Sun, el tocopillano habría recibido una oferta “impresionante” de parte de uno de los clubes con más historia en Inglaterra, que hasta ganó dos Copas de Europa en 1979 y 1980.

Sin embargo, el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, aseguró en redes sociales que “los rumores de que Alexis Sánchez se unirá a Nottingham Forest están fuera de lugar. No hay conversaciones en curso”.

Fenerbahçe and Olympique Marseille remain in contact over Cengiz Ünder deal. OM, open to selling Cengiz but for important proposal. 🟡🔵🇹🇷

🇨🇱 Told rumours of Alexis Sanchez joining Nottingham Forest are wide of mark. No talks ongoing. pic.twitter.com/PDfFDMv1tO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023