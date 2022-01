Como un verdadero héroe del Inter está siendo tratado Alexis Sánchez, luego de que anotara el 2-1 definitivo que le dio al Inter la Supercopa de Italia este miércoles en desmedro de la Juventus.

El tocopillano ingresó en el segundo tiempo y nuevamente tuvo un rendimiento sobresaliente, pese a que no ha gozado de una gran cantidad de minutos en esta temporada por disposición del técnico Simone Inzaghi.

Una vez terminado el encuentro, el goleador histórico de la Roja no ocultó su alegría por ser el hombre del partido, aunque también aclaró que se sorprendió de haber empezado el encuentro en la banca.

“Los campeones somos así. Los campeones juegan y hacen cosas que otros no hacen. Cuantos más partidos juegan, mejor son. Y hoy tenía hambre de ganar”, comentó el atacante en entrevista con la transmisión oficial.

Posteriormente, Alexis se refirió a la poca participación con los neroazzurros, afirmando que “yo nunca estuve mal, solo que no me dejaban jugar. Siempre he dicho que soy como un león en jaula, si me dejan jugar soy un monstruo. Más juego y mejor me siento. Después, la elección del entrenador se respeta”.

“A mí me dicen ‘te meto en los últimos 15 minutos porque haces la diferencia en esos momentos’. Y yo digo ‘me haces sufrir’. Yo siempre he sido un león”, agregó.

Ahora, el ex Barcelona y Manchester United se enfocará en los últimos tres partidos que tendrá con el Inter antes de afrontar la trascendental doble fecha de eliminatorias con Chile, donde la Roja debe ganar a toda costa ante Argentina y Bolivia.