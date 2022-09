Alexis saca pecho e insiste: “Si hay que tomar otro penal, lo voy a patear. Por algo soy el goleador histórico”

El delantero de la selección nacional Alexis Sánchez, habló tras la igualdad conseguida este martes ante Qatar en un amistoso, encuentro que terminó con un amargo empate 2-2.

Si bien anotó la apertura de la cuenta, el tocopillano falló un penal a los 85 minutos que pudo haberle dado una victoria importante en lo anímico a La Roja, que todavía no puede ganar desde que asumiera Eduardo Berizzo banca nacional.

En zona mixta, el atacante del Marsella fue consultado sobre la pena máxima, instancia en la que sacó pecho y declaró que “no es fácil, pero asumo mi responsabilidad. Con Arturo (Vidal) siempre estamos con uno él, uno yo y hoy me tocó a mí”.

“Asumí la responsabilidad y si hay que tomar otro penal, lo voy a patear. Por algo soy el goleador histórico de la selección (50), el de más partidos con Gary (Medel) y el que tiene más asistencias”, dijo.

Haciendo un balance tras la gira por Europa, el formado en Cobreloa insistió en que “como dije en el partido anterior, se gana o se pierde, estamos en un proceso en el que hay que tener paciencia, jugadores nuevos y entenderse”.

“Hay que confiar en el cuerpo técnico, de mi parte confío porque sé como trabajamos y eso me deja tranquilo. Lo bueno es que hay muchos jugadores nuevos que debutaron. Hay que tratar de entendernos, de tener una idea clara y eso toma tiempo, no es de un día para otro empezar o presionar como se hizo alguna vez con Bielsa. Es todo un proceso”, señaló.

Las críticas

Consultado sobre las críticas, Alexis dijo que “no las he visto tanto. A veces en Chile habla gente que nunca ha jugado fútbol y ex jugadores que analizan cosas que no pasan acá dentro. Ellos tienen que tener un poco más de respeto porque fueron jugadores”.

“Escucho las críticas con claridad y con argumentos, eso a veces no lo entienden. Se los digo con todo respeto, no veo los diarios chilenos y por eso siempre estoy con el balón (siendo el) más feliz del mundo. No me preocupa”, sentenció.