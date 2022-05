Alexis Sánchez entra al top 10 de los mejores jugadores sudamericanos en la historia de la Premier League

Al hablar de los mejores jugadores de la historia de Chile, sin duda uno de los primeros nombres que se vienen a la cabeza de los fanáticos es Alexis Sánchez, debido a su larga y exitosa carrera en diferentes clubes sudamericanos, pero especialmente en Europa.

En la actualidad, el futuro del delantero nacional es totalmente incierto. Sánchez ha perdido protagonismo ya que Simone Inzaghi lo tiene relegado al banco de suplente. Sin embargo, cada vez que entra, realiza buenas actuaciones y marca goles importantes para su escuadra, destacándose por su calidad física y técnica.

No obstante, el medio británico Four Four Two no se olvida de los años gloriosos del tocopillano, los cuales se remontan entre 2014 y 2018, momento en el que el Niño Maravilla defendió la camiseta del poderoso Arsenal de Inglaterra.

En ese sentido, es que el tocopillano integró el listado confeccionado por el medio digital anteriormente citado, en el cual aparece como uno de los deportistas sudamericanos más influyentes que han pasado por la Premier League, ubicándose en la sexta posición.

Dicho ranking, es liderado por el ya retirado futbolista argentino Sergio “Kun” Agüero, por el uruguayo Luis Suárez y por el brasileño Fernandinho.

Sergio Agüero (Argentina – Manchester City) Luis Suárez (Uruguay – Liverpool) Fernandinho (Brasil – Manchester City) Carlos Tevez (Argentina – West Ham, M. United, M. City) Alisson Becker (Brasil – Liverpool) Alexis Sánchez (Chile – Arsenal, Manchester United) Roberto Firmino (Brasil – Liverpool) Ederson (Brasil – Manchester City) Javier Mascherano (West Ham – Liverpool) Antonio Valencia (Ecuador – Manchester United)

El ex gunners marcó 80 goles en 166 partidos en su estadía en Arsenal, lo que le significó el cariño de la hinchada y en esta ocasión, la integración del top 10 de los mejores jugadores sudamericanos que han pasado por Inglaterra. Por otra parte, en su estadía en el Manchester United no tuvo su mejor versión, anotando solo cinco goles en 45 partidos.