(EFE) – Los All Blacks de Nueva Zelanda le dedicaron el haka previo al partido ante los Pumas de Argentina de este sábado en el torneo Tri-Nations de rugby al ex futbolista Diego Armando Maradona, fallecido el pasado miércoles.

El capitán Sam Cane posó sobre el césped una camiseta de la selección neozelandesa de color negro, con el 10 y el apellido de El Pelusa en blanco.

Este gesto, previo al haka, fue su particular homenaje al astro argentino, que esta semana falleció a los 60 años.

Las selecciones de rugby de Nueva Zelanda y Argentina se enfrentaron este sábado en la ciudad australiana de Newcastle, en la quinta jornada del campeonato Tri-Nations.

El encuentro terminó con victoria para los oceánicos por un rotundo 38-0 sobre los trasandinos, quedando a un paso de obtener el título del certamen.

