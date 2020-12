Lionel Messi sumó otro récord a su extraordinaria carrera futbolística: llegó a 643 goles conseguidos con la camiseta del FC Barcelona.

De este modo, Messi igualó el registro histórico del brasileño Pelé que consiguió con el Santos FC entre 1957 y 1974.

Al respecto, el brasileño Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé (80), felicitó a Lionel Messi por igualar su récord de 643 goles.

A través de su Instagram, Pelé dijo que “cuando tu corazón se desborda de amor es difícil cambiar tu camino. Como tú, sé lo que es amar llevar la misma camisa todos los días. Como tú, sé que no hay nada mejor que el lugar en el que nos sentimos como en casa”.

Pelé fue de los primeros en felicitar a Messi: “felicitaciones por tu récord histórico, Lionel. Pero sobre todo, enhorabuena por tu bonita trayectoria en el FC Barcelona”.

“Historias como la nuestra, de amar al mismo club durante tanto tiempo, lamentablemente serán cada vez más raras en el fútbol. Te admiro mucho, Leo Messi”, indicó Pelé, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol.

