(Agencia UNO) – El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se mostró autocrítico a la hora de explicar el desempeño del Cacique en la derrota por 1-0 en la visita a Huachipato, en cruce por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2022.

Tercera fecha seguida que el cuadro albo no suma de a tres, ya que venía de empates ante Deportes La Serena y Audax Italiano. En la tabla quedó en la octava posición con cinco unidades.

A la hora del análisis, el técnico declaró que “no me gustó para nada el segundo tiempo que hicimos hoy, si seguimos jugando de esta manera, el próximo rival nos complicará bastante (…) No sólo Universidad Católica, todos los equipos que vayan ganando nos sacarán ventaja en la tabla. Hay que mejorar, fallamos un mano a mano que dimos un pase al lado, un penal, no tuvimos claridad ni precisión”.

“La Supercopa la ganamos merecidamente, pero con el correr de los partidos hemos fallado en precisión y bajamos en nivel individual y colectivo. Debemos pensar en el clásico con la U y todos los partidos que vienen y levantarnos en todo sentido. Tenemos que estar más fuertes“, agregó.

Además, Quinteros lamentó no poder contar con el experimentado atacante Juan Martín Lucero: “Tenemos que buscar variantes, hoy entraron muchos chicos jóvenes como (Luciano) Arriagada u (Alexander) Oroz pero no alcanza. Estamos sufriendo como el año pasado, pero ahora por distintos motivos”, dijo.

“Debemos darles confianza a los jugadores, además de no necesitar que entren los chicos a revertir una situación adversa”, sentenció.