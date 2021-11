Desde la ANFP estarían analizando la posibilidad de que el encuentro que debe disputar la Roja como local ante Argentina por las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 se juege en la altura de Calama.

En conversación con La Tercera, el ex presidente de Cobreloa Duncan Araya dijo que “hace casi 1 mes y medio empezaron las conversaciones. Pablo Milad me llamó y me comentó que estaba la idea de que la selección jugara en Calama”.

“Fue una conversación corta. Después se entendió directamente con el alcalde de la ciudad (Eliecer Chamorro), pero yo puse a disposición todo el club. La Roja siempre será bienvenida en nuestra ciudad”, indicó.

En la misma línea, Araya aseguró que “también conversé con el alcalde y hubo buena disposición de todas las partes. De ahí no supe más, pero estaba todo para que Chile jugara en Calama”.

El citado medio asegura que el oganismo rector del fútbol chileno quiere que los pupilos de Martín Lasarte saquen ventaja de los 2.400 metros de altura que tiene la ciudad donde está el Estadio Zorros del Desierto para medirse contra la albiceleste el próximo 27 de enero.

La decisión se tomará luego del próximo compromiso ante Ecuador, programado para el martes 16 de noviembre.

El actual timonel de los loínos, Luis Vera, reconoce que no ha sido contactado por la ANFP, pero manifiesta que el recinto cumple con todos los requisitos de la FIFA para un encuentro de dicho nivel.

El dirigente afirmó que “el estadio está perfecto, aprobado. La iluminación cuenta con todos los estándares que exige la FIFA. También tiene todos los protocolos necesarios por el tema COVID. Contamos con cuatro camarines de primer nivel, tenemos internet en todo el estadio”.

“El estadio es municipal, pero no habría problemas en cederlo. Nosotros como Cobreloa ponemos a disposición todas las instalaciones del club para que sean utilizadas por la selección”, indicó.