¡Se equivocó de jugador! Antonela Roccuzzo confundió a Jordia Alba con Messi y casi lo besa

Una particular situación se viralizó en redes sociales tras la victoria del Inter de Miami ante Cincinnati. La protagonista fue Antonela Roccuzzo, esposa de Leonel Messi, quien fue emocionada a festejar junto a su marido ante la clasificación de Las Garzas a la final de la U.S. Cup. Sin embargo, casi terminó besando a Jordi Alba. La confusión de la argentina no duró mucho y terminó dándole un rápido abrazo para ir en busca del argentino.