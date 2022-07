Por solicitud de ministra del Deporte: IND compromete ayuda a niña que representará a Chile en Mundial de BMX

Una verdadera travesía es la que hicieron por muchos meses Luis Pereira y Maureen Muñoz, padres de Antonella Pereira Muñoz, joven figura del deporte chileno que representará al país en el Mundial de Nantes de BMX Racing.

La niña de 9 años es la mejor en su categoría a nivel nacional y aspira a tener una buena participación, pero lamentablemente no contaba con los recursos para la cita planetaria.

Hace un tiempo, su madre relató a CHVNoticias.cl que la pequeña deslumbraba en todas las competencias nacionales e internacionales en las que había estado, por lo que, a pesar de no estar viviendo la mejor situación, haría todo lo necesario para que Antonella cumpla su sueño.

Sin embargo, las cosas dieron un giro. Esto porque el Instituto Nacional de Deportes (IND) se comprometió a ayudar económicamente a la atleta durante su estadía en Francia.

La entidad se contactó con la familia para tener más detalles y colaborar con la representante nacional a través de un fondo que existe para los deportistas que pertenecen al programa Promesas Chile, el cual recluta a jóvenes talentos y del que Antonella ya formaba parte.

Para acceder a esto, se debe postular vía un club federado que cumpla con los requisitos necesarios y que detalle todo lo que el o la atleta necesite para la competencia.

“Tiene mucha proyección”

El director (s) del IND, Israel Castro, señala que Antonella “tiene mucha proyección” y que la solicitud de brindar apoyo vino directamente de la ministra del Deporte, Alexandra Benado.

“Cuando se nos planteó la situación, por solicitud de la ministra, comenzamos a buscar opciones para brindar los recursos económicos y así facilitar su participación en la competencia”, indica a CHVNoticias.cl.

Castro, que anteriormente se desempeñó como jefe de la División de Administración y Finanzas del mismo Instituto, llama a los clubes a “tener todo en regla para poder postular a concursos públicos como el Fondeporte y las Donaciones Deportivas”.

“Siempre estamos con la disponibilidad de ayudar a la mayor cantidad de deportistas posibles. Pero el rol de las federaciones y de los clubes es muy importante. Ellos deben manejar las herramientas que existen en el Mindep, a través del IND, y de esta manera abordar las necesidades. Son estas instituciones los actores claves para acceder a ayuda por parte del Estado”, agrega.

En concreto, si una persona va y pide directamente recursos a una de estas entidades, recibirá una respuesta negativa ya que no puede entregarse dinero estatal a ciudadanos naturales, sino que tiene que hacerse por fondos a través del requisito formal de clubes.

¿Qué implica esta ayuda?

A Antonella se le entregará en los próximos días un monto cercano a los $3,9 millones en concepto de alojamiento en Europa, transporte, alimentación y mejor equipamiento de cara al Mundial.

“Estamos felices. Es maravilloso que haya una ventana que quizás uno no conoce. Ellos me decían que hay un fondo por las características del deportista y que podía postular, pero esa información no la tenía. La Antonella está súper contenta”, relata la madre.

Maureen recalca que la gestión “fue rápida” y que el aporte ayudará en gran medida lo que implica el viaje de ella y su hija a Francia, el cual está programado para el próximo 19 de julio.

Ahora, Antonella solamente debe subirse a la bici y tratar de dejar lo más alto posible el nombre de su familia y de todos los representantes del BMX en la cita que será del 26 al 31 del presente mes.