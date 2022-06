Ciclista chilena Aranza Villalón obtuvo medalla de oro en los Juegos Bolivarianos

Tras ganar la competencia Aranza Villalón afirmó que "ganar ha sido muy difícil. El trayecto al principio fue bastante tranquilo, después con un poco de ataque, pero la fuga no llegó a cabo. La subida dejó a cada uno en su lugar. Pude haber ganado la crono también, pero el Comité Olímpico no me ayudó".