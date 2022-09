“No estaba con sus cinco sentidos operativos”: Árbitro del clásico universitario reveló estado de salud de arquero de la U tras agresión

Hinchas de la Universidad Católica lanzaron este miércoles una bengala que afectó al portero de Universidad de Chile, Martín Parra, durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2022.

Parra fue auxiliado por personal médico que ingresó a la cancha y lo retiró en camilla. Posteriormente, una ambulancia trasladó al deportista a la Región Metropolitana para atender sus lesiones.

Según indicó el club azul a través de su cuenta de Twitter, el encuentro fue oficialmente suspendido por “falta de garantías” debido a las heridas que sufrió el arquero.

En conversación con TNT Sports, Felipe González, árbitro del partido disputado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, relató que “en el momento en que se reanudó después de haberse cometido el penal, sentimos una bengala y nos damos cuenta preliminarmente que estaba en la zona del arquero“.

“Visualizamos que estaba en el suelo y acudimos para ver la gravedad del jugador”, agregó González, quien se percató que el portero “tenía una contusión acústica”.

Debido a lo anterior, solicitó un informe al doctor que atendió a Parra para saber si el deportista se encontraba con “todos los sentidos disponibles y operativos” para continuar el partido.

“El jugador estaba en el suelo muy confundido y contuso, no hablaba, a lo que él (doctor) me dijo que el jugador no estaba con sus cinco sentidos operativos dado que le había caído una bengala cerca”, declaró.

Después, el juez se reunió con los capitanes de ambos equipos y tomaron la decisión de suspender el duelo, ya que “no estaban dadas las garantías y tampoco podíamos poner en riesgo la integridad física de los jugadores”.