O’Higgins de Rancagua sigue con problemas y no solo futbolísticos, sino que esta vez disciplinarios dentro del campo de juego. En la jornada 16 del Campeonato Nacional, en la derrota de los celestes ante Antofagasta por 2-1, el juez central del partido, Benjamín Saravia, denunció insultos y un golpe de puño por parte de un jugador rancagüino.

Una vez terminado el cotejo, el árbitro en su informe describió la situación, luego que Francisco Arancibia fuera expulsado en el epílogo. “Sr. Francisco Arancibia S. por conducta violenta (luego de una falta sancionada a favor del equipo rival, el Sr. Arancibia encara al árbitro asistente número 2 diciendo textual: “¿qué estás cobrando concha de tu madre!?”, y propinándole un golpe de puño a la altura del abdomen”, se lee en el documento.

En ese sentido, el capo de provincia no solo se ha visto afectado por las posibles sanciones hacia uno de sus delanteros más desequilibrantes, sino que también, por la reciente salida de su ex técnico Dalcio Giovagnoli a raíz de los malos resultados obtenidos.

Por su parte, el ex delantero de Universidad de Chile de 24 años, en conversación con radio Agricultura, negó todas las acusaciones escritas en el informe y afirmó que tiene todo el apoyo del club, sus compañeros y la dirigencia.

“Para nada lo agredí. Estuve muy lejos de hacer eso, jamás lo he hecho en mi vida, jamás lo voy a hacer, no soy un jugador de golpear a un juez. Es algo que tendría que ser muy estúpido de pegarle un puñetazo, yo lo único que trate de hacer, porque él no me miraba y se tiraba para atrás, fue decirle ‘hey, péscame, mírame’, explicó el extremo.

En ese sentido, advirtió que en el registro televisivo se ve “sorprendido” porque no se lo esperaba y que en ningún momento fue su intención agredir al juez y que estuvo muy lejos de eso. “Tengo todo el apoyo de O’Higgins, tenemos la audiencia, como te repito es una lástima todo esto, lo que se está hablando porque no es así, yo doy mi palabra de que no es así”, aseguró.

“Es lamentable lo del árbitro que se sintió así y obviamente que pido mil disculpas si es necesario porque no fue mi intención agredirlo, no estuve ni cerca de pegarle, fue solamente decirle ‘mírame, péscame’ porque ya era la última jugada del partido, había sido falta, obviamente me calenté y le reclamé, pero jamás mi intención fue golpearlo”, manifestó el ex Palmeiras.

Finalmente añadió: “No sé lo que habrá pensado él, pero es lamentable que se digan muchas cosas. La verdad que no soy así. Yo solamente lo muevo un poquito con la mano abierta“.

Dado los antecedentes, Francisco Arancibia arriesga una sanción de entre 20 y 50 partidos debido al informe del árbitro por una agresión directa que además por ahora, es tomado como verdadero. Sin embargo, las imágenes podrán esclarecer la situación, además de tener en cuenta su conducta anterior para ver si se agrava la escala de castigo o se disminuye.