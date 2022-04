Árbitros del fútbol chileno resuelven paralizar las actividades tras masivo despido de jueces

Durante la noche de este martes 5 de abril, luego de una asamblea autoconvocada por el Sindicato de Árbitros y Árbitras del Fútbol Profesional Chileno (Arbifup), los jueces decidieron la paralización de sus funciones.

La medida fue resuelta con 102 votos a favor, cero en contra y 54 abstenciones. Lo anterior, para declararse “en reflexión” y solicitar el reintegro de los árbitros despedidos. En ese sentido, la decisión insiste en la salida inmediata de Javier Castrilli como jefe de la Comisión, según indicaron en un punto de prensa.

Los árbitros nacionales decidieron irse a paro, tras una votación en la junta del sindicato, debido a el masivo despido de jueces por parte del Jefe de la Comisión de la ANFP, Javier Castrilli. pic.twitter.com/DaY8gh1e27 — Radio Portales (@RadioPortales) April 6, 2022

Es relevante consignar que la crisis en el arbitraje nacional se venía arrastrando hace varios días. Incluso, el pasado jueves 30 de marzo, el Arbifup emitió un comunicado en el que denunciaron irregularidades en diferentes aristas, solicitando así la renuncia inmediata de la comitiva que preside el argentino Javier Castrilli.

No obstante, la situación escaló a tal medida, que Castrilli tomó la decisión de despedir a 11 árbitros del fútbol nacional, entre los que destaca Julio Bascuñán, Piero Maza, Constanza Salinas y Franco Arrué.

Es relevante consignar que tras la problemática, durante la mañana de la presente jornada, el presidente de la ANFP, Pablo Miliad, no descartó la presencia de jueces extranjeros para asegurar la continuidad del Campeonato Nacional.

“No podemos seguir con amenazas. Somos lo mismo, fútbol, y todos somos partes del fútbol. Yo no amenacé a nadie, y quedamos en algo que no cumplieron, que era conversar hoy. Salen amenazas y personas despedidas hablando de todo el mundo. Eso no es correcto”, declaró.