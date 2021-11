En el término de décima tercera fecha Clasificatoria rumbo a Qatar 2022, Argentina venció por la cuenta mínima a Uruguay, lo que generó que Chile se mantuviera en zona directa para sacar pasajes al Mundial de Qatar 2022.

Ante 30 mil espectadores en el estadio Campeones del Siglo de Montevideo, el único tanto del encuentro fue obra de Ángel Di María. A los 15 minutos del primer tiempo, el Fideo metió un zurdazo que se caló en el ángulo derecho del portero Fernando Muslera, decretando el uno a cero final del partido.

🏆 #Eliminatorias #DatoAlbiceleste 🇦🇷

👣 Pases: 🇦🇷 585 vs. 🇺🇾 260

✅ Efectividad de pases: 🇦🇷 83% vs. 🇺🇾 70%

⚽ Posesión de balón: 🇦🇷 66% vs. 🇺🇾 34% pic.twitter.com/WiHd7u9jXm

— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 13, 2021