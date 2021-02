(Agencia Uno/CHV Noticias) – El mediocampista nacional Arturo Vidal, se sumó a la molestia de los clubes de la Segunda División Profesional luego que la ANFP decidiera otorgarle a la categoría solo medio cupo de ascenso a la Primera B.

El ente rector del fútbol chileno definió que la única posibilidad de subir a la segunda categoría en la temporada 2021 es mediante un partido de promoción entre el campeón de Segunda Profesional y el último de la Primera B.

El dueño del club Rodelindo Román, que viene de ascender a la tercera categoría del balompié nacional, hizo sentir su incomodidad por la determinación del organismo con sede en Quilín.

“Basta con el abuso”, escribió el King en su cuenta de Instagram, adjuntando unos emojis de enojo.

Por medio de un comunicado, 11 clubes de Segunda División amenazaron con no jugar el torneo si la ANFP no revierte la medida:

“No existe equidad deportiva alguna en la determinación que está tomando de forma unilateral la ANFP y en particular su Consejo de Presidentes, por lo que los clubes firmantes que integran la Segunda División Profesional informan a la opinión pública que no participarán de ningún torneo que no contemple, a lo menos, un cupo de ascenso a la Primera División B junto con una cantidad equivalente de cupos de cupos de descenso“.

“Las condiciones deportivas que se nos imponen son muy distintas a las del resto de los torneos profesionales de fútbol, como lo son el límite de cuatro contrataciones de jugadores que sobrepasen los 25 años de edad y el tener solo un cupo de extranjero, sin contar el importante aporte económico de televisación (que no tienen en Segunda), como si lo tienen el resto de los clubes de fútbol”.