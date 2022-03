Sorpresa causó en los hinchas y las redes sociales el video subido por Arturo Vidal la semana pasada, donde se tiñó el pelo de color blanco tras varios años usando su tradicional mohicano de manera natural.

El registro compartido por el King se viralizó rápidamente y generó una serie de comentarios, los que fueron bien tomados por el volante del Inter que próximamente cumplirá 35 años.

En esta ocasión, el seleccionado nacional explicó por qué decidió realizar el radical cambio de look, el cual estrenará con La Roja el próximo 24 de marzo en un importantísimo duelo ante Brasil por las eliminatorias.

“(Lo hice) para cambiar un poco, para ver si el entrenador (Simone Inzaghi) me veía más con este pelo, jaja. En los entrenamientos y partidos no me estaba viendo mucho”, dijo el ex Colo Colo en entrevista con TNT Sports.

Sin embargo, el propio Vidal valoró sus últimas presentaciones y afirmó: “Lo importante es que me vio todo el mundo jugar contra el Liverpool y eso no me lo quita nadie. Estoy contento y hay que seguir trabajando y ojalá que lo que venga para adelante sea mucho mejor”.

Consultado sobre si alguien le dio la idea de teñirse, el mediocampista aclaró que esto surgió “de mis ideas. Lo que hago yo siempre sale de mi cabeza”.

Ahora, el Rey se enfocará en el duelo del Inter contra la Fiorentina programado para el sábado 19 de marzo por la Serie A. Inmediatamente después, viajará junto a Alexis para integrarse a la selección chilena de cara a los últimos dos duelos de clasificatorias ante Brasil y Uruguay.