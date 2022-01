El reciente viernes 7 de enero, la FIFA publicó su informe de disciplina en el marco de las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022, y la Selección Chilena se vio completamente afectada.

En primera instancia, la resolución del máximo ente rector del fútbol indicó que La Roja no podrá jugar con público por un partido, debido a su comportamiento en la fecha 14 de las Eliminatorias ante Ecuador. No obstante, la noticia que más preocupó a los hinchas fue la suspensión por tres fechas a Arturo Vidal por su patadón al ecuatoriano Félix Torres.

Dicho castigo afectará al mediocampista y a la Selección, debido que no podrá ser parte del equipo cuando los dirigidos por Martín Lasarte enfrenten a Argentina, Bolivia y Brasil, duelos claves para poder sacar pasajes a la cita planetaria.

Incluso, desde la ANFP publicaron en redes sociales, la existencia de un equipo jurídico que se encuentran trabajando en el proceso de apelación, no obstante aún no hay nada en concreto para que se logre disminuir las fechas de suspensión.

En ese contexto, según información de La Tercera, el mismo volante del Inter de Milán escribió una carta de puño y letra a la FIFA, en la que insiste en que su sanción fue producto de una acción del juego involuntaria, estando completamente arrepentido. Lo anterior, se lo hizo saber al propio jugador afectado y al juez del encuentro, Fernando Rapallini.

Incluso, en el momento de los hechos, ambos aceptaron y entendieron las disculpas del chileno, no obstante, tras su informe, el árbitro trasandino tipificó la falta como “grave“, un antecedente vital para explicar el castigo.

En su misiva, el ex jugador del Barcelona insistió que no tuvo la intención de dañar al rival, sino que solamente intentó disputar el balón no viendo venir a Torres, y que dicha jugada forma parte del habitual repertorio de su despliegue en el campo. Asimismo, contó que habló de forma personal con Torres para manifestarle su preocupación y arrepentimiento.

Por otra parte, desde la ANFP están apelando a la buena conducta del King en Clasificatorias, ya que su última expulsión data del 12 de octubre de 2012, precisamente en un cotejo ante Ecuador, sumando solo dos tarjetas rojas en encuentros a nivel de selecciones.

Con respecto a lo deportivo, Chile recibirá a Argentina el próximo 27 de enero. El 1 de febrero visitará a Bolivia, y el 23 de marzo a Brasil. Si es que no hubiera reducción del castigo, Vidal solo podría disputar el encuentro ante Uruguay en tierras nacionales el 29 de marzo, fecha en la que se jugará el último partido de la Selección por las Eliminatorias.