Los cariñosos mensajes de cumpleaños de Sonia Isaza y su hija a Arturo Vidal: “El mejor papito del mundo”

Una jornada muy especial es la que está viviendo el futbolista nacional del Flamengo, Arturo Vidal, quien este 22 de mayo está celebrando sus 36 años de vida.

El King no ha parado de recibir saludos de parte de ex compañeros de equipo, amigos, familiares y hasta particulares entidades, ya que las cuentas de la liga española o la Champions no se olvidaron del chileno.

Pero no hay duda que uno de los más especiales y esperados por el mediocampista es el de su pareja, la modelo Sonia Isaza que le dedicó un emotivo posteo en redes sociales.

“Feliz cumpleaños mi amor. Doy gracias a Dios por cada día de tu vida y pido que me dé la dicha de estar a tu lado muchísimos años más. Eres un orgullo e inspiración para los que te conocemos”, señaló la colombiana.

Acompañado de un video en el que adjunta diferentes imágenes de ambos, la influencer recalcó: “Iluminas mis días, te deseo toda toda la felicidad del mundo, no solo hoy, sino todos los días de tu vida”.

“Te amo con toda mi ser y cuentas con mi amor incondicional. Feliz cumpleaños, amor mío”, agregó.

“Mejor papito del mundo”

Otra cercana a Vidal que no dejó pasar esta situación fue la hija de Sonia Isaza, Daniela, quien volvió a mostrar su cariño por el bicampeón de América a través de una historia en Instagram.

En dicha publicación, la joven de 22 años le dedicó un feliz cumpleaños “al mejor papito del mundo. Que mi Dios te llene de miles de bendiciones y que sigas siendo ese hombre tan noble”.

“Te quiero mucho, parcerito“, sentenció.