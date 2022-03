Indudablemente, el mediocampista chileno Arturo Vidal, además de una brillante carrera a nivel de clubes, se ha posicionado como uno de los grandes referentes de La Roja, convirtiéndose en un titular indiscutido y en una pieza clave en el juego de la escuadra nacional.

A pocos meses de cumplir sus 35 años, Vidal ya está pensando en cuáles serán sus próximos pasos como jugador, así como también, cuáles serán sus planes una vez que decida colgar los botines.

Este lunes, en conversación con TNT Sports, el King aseguró que “cuando me retire voy a ser entrenador de la Selección Chilena si Dios quiere, así que nadie me va a sacar… tengo muy presente en mi cabeza ser entrenador en algún momento”

En esta misma línea, el 8 de la selección detalló que “estoy aprendiendo y me gustaría ser el entrenador de la Selección. Me gusta mucho el 4-3-3. Por las orillas con jugadores rápidos y el medio con ida y vuelta. Tengo la oportunidad de ver mucho fútbol y he ido aprendiendo”.

Asimismo, el militante del Inter de Milán estableció que “me gustaría dirigir primero a un equipo y luego a la Selección. Todo lo vivido en La Roja me hace querer estar como técnico y explicarle a los jugadores que la Selección tiene muchas motivaciones y a quién están representando. No es solo una camiseta, es un país”.

En relación a la situación de su compañero Ben Brereton, cuya lesión en el tobillo persiste a pocos días de la última fecha doble por Clasificatorias, el ex Barcelona comentó que habló con el inglés y lo aconsejó con respecto las circunstancias que está viviendo.

“Soy de los que aguanta un poco el dolor para estar en partidos importantes. Le intenté dar un poco de lo que he hecho para poder estar. Todo va en la cabeza, el querer jugar, las ganas de representar a un país…. lo que viene es muy importante para él y todo el país. Dependemos mucho de él, Alexis y Vargas”.