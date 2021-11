Gran rendimiento mostraron los chilenos en la victoria del Inter de Milán 3-1 ante el Sheriff por la cuarta fecha la Champions League, triunfo clave que les permite a los neroazzurros meterse en puestos de clasificación a octavos de final.

Alexis Sánchez sentenció el encuentro con un golazo y Arturo Vidal se lució con una magnifica asistencia para abrir el marcador, además de ser uno de los más regulares de su equipo en un partido vital para las aspiraciones del actual campeón de la Serie A.

Precisamente, el King valoró lo conseguido ante un rival directo en al lucha por avanzar a la siguiente ronda del torneo de clubes más importante de Europa.

En declaraciones a ESPN el volante aseguró que “hoy era una final para nosotros. Van dos o tres años que el Inter queda fuera en la primera fase. Este año queremos cambiar las cosas, queremos pelear por la Champions”.

“Tenemos un gran equipo, hay un plantel que tiene mucha jerarquía. Lo del Scudetto y ser campeón te da confianza, ayuda mucho y creo que este año tenemos que demostrarlo”, agregó.

Además, el ex Barcelona y Juventus se mostró contento con su presentación y entregó una frase que ilusiona a la selección chilena, justo cuando falta solamente una semana para que se retomen las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, donde la Roja tiene que ganar a toda costa a Paraguay y Ecuador.

“Tuve una pretemporada buena y eso me ha ayudado mucho. La preparación que tengo acá y en la casa me está ayudando bastante. Me siento al 100%, mejor que hace mucho tiempo y hoy se notó. Corrí mucho, me sentí bien de piernas, quité muchos balones, llegué a las dos áreas y es mucho el trabajo que estoy haciendo día a día”, sentenció.

Ahora, los chilenos se concentrarán en el clásico que el Inter disputará este domingo ante el Milán, para luego tomar un avión y empezar la concentración en Juan Pinto Durán.