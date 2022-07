3 títulos en dos años: Estos son los números que dejó Arturo Vidal en su paso por el Inter

Fue en 2020 cuando Arturo Vidal sorprendió y confirmó su arribo al Inter de Milán, equipo en el que brillara Iván Zamorano hace algunos años y donde se encontró con su socio de la selección chilena, Alexis Sánchez.

Sin embargo, las cosas no se dieron como el King esperaba y no gozó de tanto protagonismo en los neroazzurros, comenzando varios partidos desde la banca e incluso no siendo considerado por los entrenadores.

Debido a esto, el volante rescindió su vínculo con los italianos y todo indica que regresará a Sudamérica para firmar con el Flamengo, elenco con el que tiene prácticamente todo acordado.

Los 3 títulos

A pesar de todo, el formado en Colo Colo igualmente se las arregló para seguir ganando títulos, cosechando tres trofeos que se resumen en:

Serie A 2020/2021

Supercopa de Italia 2021

Copa Italia 2021/2022

View this post on Instagram Una publicación compartida por Inter (@inter)

Con esto, Vidal continúa siendo el chileno con más coronas en toda la historia, llegando a 23 y superando por una a Claudio Bravo, quien obtuvo la última hace algunos meses tras ganar la Copa del Rey con el Betis.

Además, en su periplo con el Inter, el bicampeón de América jugó un total de 71 partidos en los que convirtió cuatro goles, cifra menor a la que estaba acostumbrado a anotar en clubes como el Barcelona o el Bayern Múnich.

En los próximos días, el Rey regresará a Brasil para afinar los últimos detalles con el Flamengo y firmar su contrato, donde buscará tendrá un nuevo objetivo: La Copa Libertadores.