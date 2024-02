¿Por qué Arturo Vidal tildó de ministro “del cahuín” a Jaime Pizarro en Twitch?

Tras los hechos de violencia que se presenciaron en el partido entre Colo Colo y Huachipato en la Supercopa, Arturo Vidal se fue contra el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, quien respondió a sus dichos sobre la decisión de suspender el partido.

La suspensión de la Supercopa continúa poniendo en jaque a jugadores y autoridades del deporte. Esto luego que, en la primera fecha oficial, se registraran incidentes en la galería norte del Estadio Nacional.

La autoridad sostuvo que “se debe condenar la violencia, en todo lo ocurrido”, argumentando luego que hubo “fuego y daños de la infraestructura” en el estadio de Colo Colo.

La autoridad, además, habló desde el punto de vista de los jugadores, mencionando que “está inmerso en el vértigo del partido, en la definición de una final. Entonces no tiene el alcance de lo que estaba sucediendo realmente y eso lo hace algo distinto”.

Palabras de Arturo Vidal a Jaime Pizarro

Tras las declaraciones del ministro del Deporte y visiblemente molesto, el volante defensivo del equipo popular salió al paso y se desahogó en su canal de Twitch: “Ministro del cahuín, por favor. Se quiere meter en la conversación, pero ¡no te metas! Tú eres el ministro del Deporte y preocúpate de…”.

“Se mete en lo que yo digo…, debe ser que no tiene trabajo que hacer, no cacho”, arremetió el mediocampista, quien luego se calmó y dijo que “es una buena persona y yo no tengo nada con él. Lo he saludado bien, pero ya cuando se meten conmigo ya no va eso… no va”.

🔴 #AHORA | Arturo Vidal se lanza contra el ministro Jaime Pizarro: “El ministro cahuín. Debe tener muy poco trabajo para ponerse a hablar de mi”. pic.twitter.com/IMT1EsUot7 — El Nacional Diario 📰 (@ElNacional_CL) February 14, 2024

