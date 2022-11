Entre los mejores 8 en la historia de los mundiales: FIFA destacó a Arturo Vidal por su posición en la cancha

Cuando faltan tan solo siete días para que comience en Mundial de Fútbol de la Fifa Qatar 2022, el ente rector de este deporte homenajeó a Arturo Vidal como uno de los mejores jugadores que han portado el número 8 en sus camiseta en la historia de este campeonato.

El jugador chileno aparece en la ilustración que compartió la FIFA en su cuenta de Twitter. La ilustración del futbolista nacional, que habitualmente ocupa la posición de volante de salida o mixto, como la mayoría de quienes han portado ese dorsal, se visualiza en la esquina inferior izquierda.

El “King” obtuvo este reconocimiento por sus actuaciones en las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde no pudo superar los octavos de final, pero fue pieza clave en el funcionamiento de la Selección Chilena, que lamentablemente no clasificó a la edición de los mencionados años.

Sin embargo, el oriundo de San Joaquín no es la única figura sudamericana que se capta en la imagen, ya que aparece el histórico jugador de la verde amarela, el brasileño Dunga, quien brilló en los mundiales de 1990, 1998 y 1994, año en que se coronó campeón.

Además, los otros jugadores que se quedaron con la corona y el título de ser los mejores del mundo junto a sus selecciones y se visualizan en la gráfica son el español Xavi Hernández, el alemán Mesut Özil y el italiano Gennaro Gattuso.

Por último, quienes terminan este homenaje a los jugadores que posiblemente ocupan una de las posiciones más difíciles en el balompié, debido a que tienen que cumplir funciones tanto ofensivas como defensivas, son: el inglés Frank Lampard, el holandés Dennis Bergkamp, el rumano Gheoghe Hagi y el sudafricano Siphiwe Tshabalala.

…and then there were 8 👕

We're one day closer to the #FIFAWorldCup 🏆⚽️ pic.twitter.com/J8E6S8srbA

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 12, 2022