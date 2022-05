Al ritmo de Cris MJ: Arturo Vidal vuelve a retocar su mohicano de cara a la recta final de la temporada

En toda una tradición se ha vuelto que el volante chileno Arturo Vidal retoque su mohicano, peinado que nuevamente “afinó” de cara al final de la temporada con el Inter de Milán.

En esta ocasión, el “King” publicó un particular video en sus redes sociales, mostrando como su peluquero le corta el pelo, aunque esta vez lo hizo acompañándolo con una reconocida canción.

“Nena dime su tú estás pa’ mí, como yo estoy pa’ ti. Te llevo una noche a Medellín y te pago el gym”, es el inicio de Una noche en Medellín de Cris MJ, cantante chileno que ha causado gran furor en los últimos meses.

En el registro, Vidal luce bien alegre junto al peluquero, mostrando también a su preparador físico personal, Juan Ramírez, y también a su amigo Iván Valenzuela, con quien compartió en las inferiores de Colo Colo.

Según lo mostrado por el ex Barcelona y Bayern Múnich, por ahora no volverá al particular platinado que estrenó en marzo pasado, justo en la previa de los cuartos de final de la Champions League ante el Liverpool, donde el elenco italiano quedó eliminado.

El bicampeón de América se ha transformado en una celebridad en redes sociales. De hecho, solamente en Instagram ya tiene casi 17 millones de seguidores y sus publicaciones superan constantemente los 100 mil likes.