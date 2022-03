(Agencia UNO) – Arturo Vidal, mediocampista del seleccionado chileno, mostró toda su tristeza por no alcanzar con La Roja un cupo para el Mundial de Qatar 2022, luego de finalizar en el séptimo lugar las Clasificatorias Sudamericanas tras ser derrotados por Uruguay en San Carlos de Apoquindo.

A la hora del análisis, el King declaró en la precordillera que termina un proceso “muy triste” de Eliminatorias. Nos tocaron rivales que estaban relajados como Brasil y Uruguay. Hay que tratar de mejorar y ver lo que se hizo mal pensando en las próximas Clasificatorias“.

“Está difícil lo que viene, el peso de los más grandes no alcanzó para clasificar al Mundial (…) Hay que asumir que las otras selecciones están mejorando. Han sido 12-15 años muy duros, pero tenemos dos Copas América. Tenemos que sacar lo bueno y lo malo de lo que pasó en este proceso”, agregó.

Asimismo, el volante del Inter de Milán se siente capacitado para seguir defendiendo al Equipo de Todos, pensando ya en el camino hacia el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

“Yo espero seguir hasta donde más pueda y mis compañeros igual. En mi caso, creo que voy a seguir viniendo hasta que pueda y si me llaman“, expresó el volante de 34 años.

Consultado por la opción de un cambio de entrenador, Vidal explicó que él no decide si llega o no otro técnico. “El cambio de DT no fue fácil. A todos nos afectó en su momento. El profe (Lasarte) ya nos conoce, hizo un buen trabajo, si le toca seguir será bueno porque podrá trabajar de cero, con otros jugadores“.

Por último, ante la emocionante despedida de la hinchada a La Roja en San Carlos, el formado en Colo Colo sentenció: “Le agradecemos mucho a la gente, de todo corazón“.