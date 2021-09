Este jueves 2 de septiembre, la Selección Chilena hará su debut en la triple fecha clasificatoria en el camino rumbo a Qatar 2022. El primer duelo será ante Brasil, desafío que es visto como una revancha luego de la eliminación de la escuadra nacional a manos del scratch en los cuartos de final de la Copa América 2021.

Es relevante recordar que dicho partido no solo quedó en la cancha. Neymar Jr, luego de haber conseguido la victoria, publicó una imagen en sus redes sociales en la que se podía ver a Vidal en el suelo. “Los débiles intentan ponerse de pie, los fuertes se mantienen firmes en la fe”, escribió el astro del PSG.

No obstante, Arturo no se quedó callado y compartió en Instagram una captura en la que se puede apreciar como le quita el balón al crack brasileño. “Por acá no pasa nadie”, comentó Vidal.

En ese contexto, en declaraciones entregadas a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), el jugador del Inter de Milán, Arturo Vidal comenzó desde ya a palpitar lo que será el duelo ante la verdeamarela el día jueves 2 de septiembre a las 21:00 horas en el estadio Monumental.

“Hace poco enfrentamos a Brasil, pero era en Copa América, que eran partidos de vida o muerte, y ahora en Eliminatorias hay que pensar en lo que viene más adelante y tener un poco de cuidado. Esta vez va a ser sacar puntos y poder avanzar un poco en la tabla”, aseguró el “King”.

“Va a ser un partido intenso, importante para nosotros, nos gustaría volver a hacer lo que hicimos en la eliminatoria pasada y volver a ganar. Estoy muy motivado, este partido lo he esperado hace tiempo, me he preparado de la mejor forma y ojalá podamos quedarnos con los tres puntos”, enfatizó el “Rey”.

Con respecto a la triple fecha que significa disputar tres encuentros deportivos en ocho días, algo que nunca había ocurrido en la historia, Arturo confirmó que “es primera vez que nos toca una fecha triple y con rivales directos. Brasil está claramente más arriba, más tranquilo, pero con las otras dos selecciones, seguramente vamos a estar peleando por clasificar al Mundial”.

“Espero que sean tres partidos con buenos resultados para nosotros donde trataremos de sacar diferencias con algunas selecciones”, sentenció el chileno.

El siguiente encuentro está pactado para el domingo 5 de septiembre a las 18:00 horas en Quito ante Ecuador. El tercer y último cotejo de la triple fecha eliminatoria serán en Medellín ante Colombia el jueves 9 de septiembre a las 20:00.