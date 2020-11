Desde la tarde de este miércoles en toda la Argentina y en los rincones más apartados del mundo lloran la muerte de Diego Armando Maradona.

Es que el astro trasandino es un ídolo para millones de personas y su partida no dejó indiferente a nadie.

Desde que se conoció la noticia, han comenzado a aparecer decenas de momentos protagonizados por el 10 y que quedaron para la historia.

Uno de ellos ocurrió en el 2005, cuando el ex futbolista conducía el programa La Noche del 10.

En una oportunidad, la estrella mundial se entrevistó a sí mismo, hablando de su vida profesional y personal.

“¿Qué palabras le dirías a Maradona en el cementerio?”, se autopreguntó.

Su respuesta fue la siguiente: “Me gustaría decir, Gracias por haber jugado al fútbol, es el deporte que me dio más alegrías, más libertades me dio. Me permitió tocar el cielo con las manos, gracias a la pelota”.

“Pondría una lápida que diga ‘gracias a la pelota'”, cerró.

Los restos de Diego están siendo velados en la Casa Rosada, donde miles de fanáticos han ido a darle el último adiós.