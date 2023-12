A tomar nota: Cuándo y a qué hora de Chile se jugará el Boxing Day de la Premier League

Una nueva versión del Boxing Day de la Premier League se encuentra a la vuelta de la esquina. Y es que la tradicional fecha del fútbol inglés, que se juega pegada a Navidad, este año se disputará desde el martes 26 al jueves 28 de diciembre.

El jueves recién pasado se inició la nueva fecha de la Premier League, la que terminará el domingo (10:00 horas de Chile) con el duelo que animarán Wolves y Chelsea.

Sin embargo, el sábado se disputará el partido más atractivo, ya que desde las 14:30 horas, el Arsenal defenderá la cima del certamen ante su escolta, el Liverpool.

Entre los partidos destacados del Boxing Day de la Premier League, se encuentran los que animarán Manchester United vs Aston Villa, Everton vs Manchester City, Brighton vs Tottenham y Arsenal vs West Ham United.

Programación del Boxing Day 2024

Martes 26

09:30 Newcastle vs. Nottingham Forest

12:00 Sheffield United vs. Luton

12:00 Bournemouth vs. Fulham

14:30 Burnley vs. Liverpool

17:00 Manchester United vs. Aston Villa

Miércoles 27

16:30 Chelsea vs. Crystal Palace

16:30 Brentford vs. Wolves

17:15 Everton vs. Manchester City

Jueves 28

16:30 Brighton vs. Tottenham

17:15 Arsenal vs. West Ham

¿Por qué se llama Boxing Day?

No hay claridad respecto al origen de su nombre, aunque hay varias teorías, pero dos son las que generan mayor consenso:

El término habría nacido debido a las cajas de donaciones que se instalaban en las iglesias previo a Navidad en los primeros siglos del cristianismo (II y III d.C.). Al día siguiente de la Navidad, las cajas se abrían y el dinero se distribuía entre los pobres .

que se instalaban en las iglesias previo a Navidad en los primeros siglos del cristianismo (II y III d.C.). Al día siguiente de la Navidad, . La otra indica que esta práctica surgió en algún momento cercano al siglo XVI. Ahí las personas de clase trabajadora pasaban el 26 de diciembre buscando “cajas” de Navidad o donaciones de las personas adineradas a las que habían servido durante todo el año.

