(EFE) La Asociación Femenina de Tenis (WTA) ha decidido suspender los torneos que se celebran en China por la censura y las incertidumbres que han rodeado al caso de la tenista Shuai Peng, quien denunció el abuso sexual de un ex líder del gobierno chino y de la que apenas se tiene constancia, fuera de comunicaciones de medios afines al Gobierno, desde que se produjo la acusación.

Según explicó Steve Simon, presidente de la WTA, todos los torneos que se celebran en China, incluyendo Hong Kong, quedan suspendidos. “No veo cómo nuestros deportistas pueden competir ahí mientras Shuai Peng no puede comunicarse con libertad y ha sido presionada para contradecir sus denuncias de abusos sexuales”, dijo Simon.

Esto supone la suspensión de nueve torneos, incluyendo la joya de la corona de la WTA, la Copa de Maestras, que se tendría que haber empezado a disputar en Shenzhen (China), el año pasado. El torneo fue suspendido en su edición de 2020 por la pandemia y este año se trasladó a Guadalajara, México, de forma puntual.

“La WTA va a hacer todo lo posible para proteger a sus jugadoras. Espero que otros líderes del mundo puedan seguir luchando por que se haga justicia para Peng y para todas las mujeres del mundo, sin importar las consecuencias financieras“, añadió.

"With the full support of the WTA Board of Directors, I am announcing the immediate suspension of all WTA tournaments in China, including Hong Kong."

— wta (@WTA) December 1, 2021