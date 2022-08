Estuvo 22 minutos muerta: Atleta chilena vivió dramático episodio en maratón de Buenos Aires

Una dramática historia fue la que vivió la atleta chilena de 30 años de edad, Manuela Bugueño Ipinza, en la Media Maratón de Buenos Aires durante el pasado domingo. Esto, luego de que se descompensara gravemente tras completar la carrera con un tiempo de 1 hora y 28 minutos.

Bugueño, que también se desempeña como médico, aseguró que, hasta antes que los médicos lograron reanimarla, estuvo 22 minutos sin vida producto del desvanecimiento.

“Crucé la meta, me desvanecí, me entendieron al tiro. Eso fue lo que en verdad me salvó la vida, porque si no hubiera estado todo el equipo de emergencia, que estaban encargado de esto, yo no estaría contando esto”, contó la deportista en entrevista al medio argentino TyC Sports.

De acuerdo con Manuela, las ágiles y acertadas maniobras fueron clave para recuperar la consciencia. “Esto es de verdad, porque fue todo muy rápido, un muy buen equipo, me hicieron muy buenas compresiones, muy buen trabajo. Fueron 22 minutos de masaje cardíaco y de desfibrilación”, detalló.

Además, la atleta explicó que tenía experiencia en este tipo de competencias y aseguró nunca haber vivido un evento de esas características.

“Hace más de 10 años que corría y ya hace unos cinco que estoy corriendo distancia más larga. Ya había corrido media maratón y nunca me había pasado y ahora me pasó”, sostuvo.

Finalmente, Bugueño se emocionó al recordar la situación y expresó su agradecimiento al personal médico que la socorrió.

“Soy muy afortunada porque había un médico cardiólogo y todo un equipo. Gracias al buen manejo, me sacaron del paro. No cualquiera tiene esa suerte. De verdad, estoy impactada y agradecida. Yo que soy del área de la salud, sé que no en todos lados es así y estoy realmente muy agradecida porque les debo más que la vida“, sentenció.