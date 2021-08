La abanderada de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, Francisca Mardones, anunció este lunes que tendrá su propia muñeca Barbie, siendo la primera chilena en conseguir este homenaje.

“Nunca imaginé que un día les contaría que me he transformado en la primera barbie chilena! Muchas gracias a Barbie por el emotivo homenaje. Me desborda la emoción ver una Barbie lanzadora de bala paralímpica”, dijo la lanzadora a través de su cuenta de Twitter.

Todo es parte de la iniciativa Sheroes, creada para homenajear año con año a mujeres del presente y del pasado que han sido un ejemplo de perseverancia y éxito.

“Me emociono porque con esta muñeca se va impulsar a que los niñ@s del mundo se motiven con la práctica del deporte!! Motivarlos a que sean nuestros futuros campeones es lo que más llena mi corazón!”, escribió en la red social junto a fotografías que muestran la figura inspirada en ella.

La atleta partió su carrera deportiva como tenista en silla de ruedas, pero luego cambió al lanzamiento de la bala, la jabalina y el disco, donde ha conseguido medallas en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 y fue campeona del mundo de la bala en Dubai.