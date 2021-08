Este jueves, el atleta español Adel Mechaal clasificó para la final de los 1.500 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al igual que su compatriota Ignacio Fontes. Un importante paso en la carrera de estos deportistas y que se definirá este sábado.

Mechaal consiguió terminar cuarto de su serie en semifinales, avanzando en la competencia debido a que los cinco primeros de dicha tabla son los que accedieron a la final.

Asimismo, cabe destacar que el atleta consiguió su mejor marca personal con 3:32.19. Sin embargo, más allá de su desempeño en la cancha y su importante logro profesional, Mechaal se viralizó rápidamente por redes sociales luego de dar a conocer que todo esto se lo dedica a su madre, quien padece leucemia.

Lee también: Francia eliminó a la Eslovenia de Doncic e irá en búsqueda del oro contra EE.UU. en el básquetbol

🏃🏻‍♂️ ATLETISMO | 1.500 metros 🔥 ¡Ignacio Fontes (@Ignaciofontes) y Adel Mechaal (@adelmechaal) a la final! ¡ENHORABUENA, chicos! 👏 👉 Jesus Gómez (@jesusgomez_mf) no logra entrar tras ser duodécimo en su serie. ¡Mucho ánimo, Jesús! 💪#ElCorazónDeEspaña

📸 @atletismoRFEA pic.twitter.com/5IeCiL7tAe — Comité Olímpico Español (@COE_es) August 5, 2021

“Para mí este año ha sido bastante complicado. Mi madre acaba de ver la carrera del hospital, sigue todavía ahí, (pero) estamos contentos debido a que ya está muchísimo mejor”, contó, explicando que en “los últimos análisis, la leucemia ha remitido”.

Sin embargo, aún “estamos a al espera de los efectos secundarios de la quimioterapia“.

El atleta reconoció que “esto es gracias a todos los médicos que están ahí cuidándola” por más de 40 días, “y quería decirles que muchísimas gracias”, agregó.

Merchaal además argumentó que “este año no he competido porque no he tenido las ganas ni el entusiasmo de competir”, ya que “te das cuenta que la salud es lo primero, y cuando la salud de un familiar tuyo, como es la madre, está en riesgo, todo pasa a un segundo plano“.

Lee también: María José Mailliard terminó entre las 10 mejores del canotaje individual de los Juegos Olímpicos

“Mi mujer me levantaba del sofá y me decía vamos a entrenar”, sostuvo, por tanto “estoy aquí gracias a mi mujer y sobre todo también porque quería regalarle algo a mi madre, estar en una final”, dijo. Finalmente, dedicó este triunfo a los trabajadores del Hospital de Girona, y “espero que el sábado en la final les pueda regalar un buen resultado”, concluyó.