Este domingo, la atleta chilena Macarena Reyes anunció su retiro de las competencias. A través de su cuenta de Instagram, la actual récord nacional de salto largo por su marca de 6.60 metros se despidió del circuito deportivo.

“No más saltos en la arena para mí. A pesar de ser una decisión ya tomada hace unos años, desde mi última competencia en el Sudamericano Adulto he vivido esta nueva vida de manera silenciosa y un par de veces verbalizada”, comenzó diciendo en el post.

Reyes agradeció a su familia por apoyar su carrera desde sus inicios. “No puedo más de felicidad por todo lo logrado, de 9 años solo quería ganar en el pasaje Los Tilos en San Fernando, muy agradecida por todas las personas que me rodearon en este camino, en especial a mi papá y mi mamá, dieron hasta lo que no tenían para que creciera como atleta, como profesional y como persona”, señaló.

¡Gracias por todo Maca🤩! A través de sus redes sociales, la destacada atleta nacional Macarena Reyes 🇨🇱 anunció su retiro de las competencias, y se despide como la actual récord nacional de salto largo con un registro de 6.60 metros ¡Crack😎😎! #ChileCompite (Hilo👇) pic.twitter.com/ANcnOZ8E1c — #ChileCompite (@INDChileOficial) September 11, 2021

“Soy tremendamente feliz, entregué todo en la pista de entrenamiento y competencia, no se me queda nada en los bolsillos, entregué la piel y los huevos”, agregó.

Asimismo, dejó entrever una posible carrera como entrenadora: “toca comenzar el siguiente proyecto. Devolver la mano al deporte chileno, profesionalizar y entregar las mejores herramientas para traer medallas porque estamos llenos de talento. Sin duda me seguirán viendo por pistas y canchas”.

Algunos de las logros más destacados de su carrera profesionales fueron los oros obtenidos en el Sudamericano Juvenil 2003 y en el Sudamericano Adulto 2013. Sumado a una serie de medallas de plata en campeonatos como la Sudamericana Adulto 2017, Iberoamericana Adulto 2012 y Bolivariana Adulto 2017.