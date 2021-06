Sigue la polémica respecto al penal cobrado contra Guillermo Maripán en el encuentro entre Chile y Bolivia, un partido válido por las Clasificatorias al Mundial de Catar 2022 y que terminó nuevamente en empate.

En territorio nacional parece haber consenso en que no hubo realmente justificación para una sanción de penal, dada la trayectoria que el defensa pensó que tomaría el balón y que, por tanto, evitó.

Hoy se sumaría leña al fuego con la liberación de los audios de la conversación entre el árbitro Eber Aquino y los asistentes del VAR.

En el registro compartido por la Conmebol se explicarían las razones que tuvo el réferi paraguayo para finalmente cobrar el penal sin castigar con tarjeta a Maripán.

“Veo una mano en posición antinatural“, dijo uno de los miembros del VAR. “Estamos chequeando posible penal, Eber”, agregó otro mientras revisaban el toque desde distintos ángulos.

“Desvía claramente. Posición antinatural de la mano“, agregó por su parte el árbitro Aquino.

Por su parte el partido no sólo no dejó indiferentes a chilenas y chilenos sino también a miembros de este deporte en toda América Latina.

Javier Castrilli, ex árbitro internacional argentino, aseguró que “Maripán no tuvo intención, el disparo fue a un metro de distancia y el brazo justifica su ubicación porque acompañó el movimiento giratorio queriendo cubrirse del disparo y evitar el impacto”.

“Ergo: no fue antinatural y menos tuvo intención de bloquear. No fue penal”, escribió en su cuenta de Twitter.

— Javier Castrilli (@castrillijavier) June 10, 2021