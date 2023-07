Insólito autogol no cobrado de Colo Colo frente a Unión La Calera en Copa Chile dio la vuelta al mundo

Durante los últimos días, ocurrió una insólita situación mientras se disputaba el partido entre Colo Colo y Unión La Calera por la Copa Chile. Alan Saldivia intentó darle el balón a Fernando De Paul, pero este no reaccionó y cruzó la línea del arco.

Frente a esta situación sucedida en los primeros diez segundos del encuentro, los jugadores caleranos alertaron al arbitro, Víctor Abarzúa, quien no cobró la anotación y dejó que el juego continuara. Sin embargo, en la siguiente jugada, los albos convirtieron la apertura del marcador, que finalmente terminó 6-1 a su favor.

La jugada ha sido comentada en profundidad dentro de todos los paneles de televisión de nuestro país, con jugadores y especialistas de fútbol. Pero eso no es todo, en el medio norteamericano de noticias, CNN, escribieron un análisis sobre este hecho.

En ese sentido, explicaron que “futbolistas y aficionados quedaron boquiabiertos después de que un árbitro y sus oficiales no consiguieran marcar un gol, después de que el balón traspasara la línea cerca de medio metro”.

Asimismo, detallaron que “algunos de los estadios de Chile cuentan con arbitraje asistente de video (VAR), incluido el Estadio Monumental, donde se jugó este partido, pero no se usa durante las rondas anteriores de la Copa de Chile“.

Por su parte, consignaron que Roberto Tobar, presidente del comité de arbitraje de de nuestro país, atribuyó el error a una falta de concentración del árbitro y sus asistentes.

“Lamentablemente… se cometió un error bastante evidente del equipo arbitral al no sancionar un gol legítimo de Unión La Calera tras un gol en propia puerta de un defensa de Colo-Colo”, dijo.

“Este tipo de situaciones, que muy raramente ocurren dentro de los 10 segundos del inicio de un partido, hace que los árbitros no estén activados al 100% y, en consecuencia, no estén en la posición adecuada para tomar la mejor decisión“, agregó.

Sin embargo, en el reconocido portal de informaciones fueron enfático en señalar que “es poco probable que esa explicación haga que los fanáticos de La Calera se sientan mejor“.

Soccer players and fans were left dumbfounded after a referee and his officials failed to award a goal after the ball crossed the line by about half a meter https://t.co/hvs9XClyb0

— CNN International (@cnni) July 9, 2023