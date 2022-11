“Te vamos a romper el cu…”: El fuerte aviso de Arturo Vidal al Real Madrid de cara al Mundial de Clubes

El chileno Arturo Vidal le mandó un mensaje claro al Real Madrid, club con el que se podría enfrentar en una hipotética final en el próximo Mundial de Clubes, donde ambos equipos se encuentran clasificados después de que el Flamengo ganara la Copa Libertadores y los merengues la pasada edición de la Champions League.

La noche del pasado lunes se viralizó un video del futbolista nacional celebrando junto a los hinchas del mengao. En ese contexto, el “King” tomó el micrófono y en un efusivo grito dijo “Madrid, te vamos a romper el cu…”, causando la algarabía de los presentes.

🎙Arturo Vidal of Flamengo:

“Madrid, we are going to break your ass.” pic.twitter.com/n1TjdYQg97

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) October 31, 2022