“La sirena del hielo”: Bárbara Hernández logra Récord Guinness tras histórico nado en Cabo de Hornos

El pasado 27 de febrero, Bárbara Hernández, logró recorrer 5.500 metros nadando en Cabo de Hornos (Región de Magallanes y de la Antártica Chilena), una distancia nunca antes lograda, lo que le otorgó en la presente jornada el reconocimiento de Récord Guinness.

Las tres millas náuticas fueron reconocidas por la Asociación Mundial de Natación en Aguas Abiertas (WOWSA), un organismo internacional dedicado a la organización, promoción y reconocimiento de nadadores y nadadoras de aguas abiertas.

Con anterioridad, la deportista había completado el Canal de la Mancha, el Canal de Catalina y la Maratón de Manhattan. Incluso, recientemente logró cruzar el Canal de Molokai (Estados Unidos) en 2021.

Por otra parte, otra de sus marcas se relacionan con haberse convertido en la primera atleta latinoamericana en terminar el circuito que pasa bajo el Golden Gate y que rodeo la cárcel de Alcatraz.

“Es una emoción muy linda, no sé cómo decirles todo lo que significa. Este fue el último nado que vio mi Tata, ya estaba hospitalizado y no dejó que me avisaran por si me devolvía antes del nado. Por mi Tata quise nadar los mares del mundo y él quería acompañarme a la Antártida, esta se pospuso pero le alcancé a contar que tendríamos Cabo de Hornos y él mi tata coraje me esperó hasta ver los videos del desafío, que su negra nadó al fin del mundo“, comentó la nadadora en sus redes sociales.

“Este nado lo soñé y lo vi, moví literal medio Chile para llegar porque sentía que me estaba llamando y cada vez que me siento así es porque el agua me está esperando“, agregó Hernández.

“Fueron aguas negras y transparentes, con mi fisioterapeuta mareadas a más no poder, pero en una ventana de tiempo y clima jamás vista, la peleamos, y fui, tomé decisiones, solté, dejé, volví a ser yo. Este es mi regalo para mi familia y para ustedes que nos acompañan en cada brazada. Son y serán por siempre mi comunidad del aguante”, sentenció.

¿Quién es Bárbara Hernández?

Conforme a la información recogida desde su sitio web, Bárbara nació en 1985, y ha estado ligada a la natación desde los 6 años, comenzando en piscinas para luego aventurarse en natación de aguas abiertas durante su época estudiantil, lo cual ha desarrollado su profunda admiración y respeto por la naturaleza.

Desde la práctica en la natación de aguas abiertas en condiciones extremas, derivó su pasión por la natación en aguas gélidas, que consiste en competencias a nivel internacional que se desarrollan en aguas de entre 0 y 5° Celsius. Esta es la especialidad en el mundo de la natación más desafiante y adversa y que aspira a convertirse en deporte olímpico.