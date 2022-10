Habla esposa de jugador de Curicó agredido en bus: “Estoy asustada. No quiero que nos quedemos solos con mi hijo”

Un nuevo y lamentable hecho de violencia se registró en el fútbol chileno. En esta ocasión, el delantero de Curicó Unido, Bayron Oyarzo, fue agredido por hinchas que treparon arriba del bus que trasladaba al plantel de los torteros.

El suceso ocurrió específicamente el pasado domingo, luego que los de la Región del Maule consiguieran un meritorio empate 1-1 ante Colo Colo por la fecha 27° del campeonato nacional, lo que los deja ad portas de clasificar por primera vez en su historia a un torneo internacional.

En el video, que rápidamente se ha viralizado por redes sociales, se ve que varios sujetos zamarrean y golpean al atacante para quitarle su indumentaria, hecho que fue repudiado por los fanáticos del “Curi”.

Habla esposa del afectado

CHVNoticias.cl conversó en exclusiva con Krishna García, esposa del afectado, quien admitió que esto afectó gravemente la moral del futbolista y de ellos como familia, tanto así que no se presentó a entrenar este martes, con permiso del club.

“Psicológicamente está muy afectado, apenado por la situación. Hoy se quiso tomar el día con nosotros. Tenía que estar de vuelta en los entrenamientos, pero por la situación que nos afectó, nos vinimos a Santiago a alejarnos de todo y tratar de olvidarnos un poco de lo sucedido. Pero anímicamente no está bien”, contó.

De todas formas, la pareja de Oyarzó recalcó que retornará este miércoles a las prácticas del cuadro al que llegó a principios del 2020, procedente de Barnechea.

Consultada sobre cómo se enteró de lo ocurrido, Krishna indicó que “el video lo vi una vez que mi esposo llegó a la casa. Pero anteriormente me había llamado por teléfono contándome la situación cuando venía en camino. Eso me dejó muy muy preocupada. Una vez que él llega y se empieza a viralizar el video fue mucho peor verlo”.

“Fue muy fuerte ver esas imágenes. Ver los golpes y ese acto de cobardía, la verdad es que quedé totalmente afectada”, reveló García, agregando que se hicieron parte de la denuncia que hizo la dirigencia tortera.

“Esperamos que se puedan encontrar a los culpables, que están totalmente identificados, además de las medidas que se puedan tomar en el estadio. El hecho de que no entren más no creo que sea castigo suficiente por lo que cometieron. Eso fue un robo frustrado con violencia, entonces amerita un castigo más severo”, añadió.

“Estoy asustada”

Junto con revelar que nunca en su carrera Bayron había vivido algo así, Krishna afirmó que el joven de 27 años, con quien tiene un hijo de un año y cuatro meses, termina contrato con Curicó Unido al término de esta temporada, aunque hasta el momento no están estudiando la posibilidad de irse de la institución.

“Es una decisión un poco apresurada. Los sentimientos están muy a golpe, pero eso es algo que se va a ver a fin de año. Él igualmente termina contrato y es algo que veremos a fin de temporada”, dijo.

En lo personal, confesó estar muy afectada. “La primera noche que pasó todo esto sentí mucha rabia e impotencia. Ayer tuve mucha tristeza y angustia. Ahora estamos buscando refugio acá en nuestra familia en Santiago. Nos recibieron y acobijaron para olvidar un poco el mal momento”, sostiene.

Además, insiste en que “estoy asustada. No quiero estar mucho en Curicó o que nos quedemos solos con mi hijo en las concentraciones porque a los tipos uno no los conoce. Creo que tienen historial delictual y esto me tiene sumamente preocupada”.

“No sé qué va a pasar. No sé qué quiera decidir mi esposo. Todavía él no está preparado para jugar. Hasta ahora, él está muy afectado”, comentó.

Por último, García agradeció el constante apoyo de familiares, compañeros y especialmente de los genuinos fanáticos de Curicó. “Recibimos mucho el cariño de los verdaderos hinchas que aman la institución y que valoran todo lo que ha hecho Bayron por el club y cuánto él ha mojado la camiseta. Ellos se han disculpado, independiente de que no fueron los culpables de lo que sucedió”.

“Espero de todo corazón que esto no vuelva a pasar, que ningún jugador tenga que vivir lo que vivió mi esposo y que se ponga mano dura. Porque la delincuencia y la maldad es algo que realmente se está desbordando en nuestro país y necesitamos priorizar la seguridad de los jugadores, resguardarlos y a sus familias”, concluyó.