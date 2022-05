Brereton se conmueve por el cariño de los hinchas chilenos: “Es lindo saber que me están apoyando”

Fue el 14 de junio del 2021 cuando Ben Brereton Díaz se hizo conocido para los hinchas de la selección chilena. Ese día, el delantero debutó oficialmente con La Roja en el empate 1-1 ante Argentina por la Copa América.

Desde entonces, 12 encuentros jugados, cuatro goles y una gran entrega le valieron rápidamente volverse uno de los jugadores más queridos por la fanaticada nacional, situación que el mismo delantero agradece.

En entrevista con ESPN, “Big Ben” reveló que una gran cantidad de seguidores chilenos acude a ver sus partidos en el Blackburn Rovers, elenco de la segunda división de Inglaterra.

“Desde que estuve la primera vez en Chile y volví al Blackburn muchos chilenos vinieron a ver mis partidos. Siempre que vengo hay cinco o seis banderas chilenas. Es lindo saber que me están apoyando en este camino”, relató.

Pero no es todo, ya que el mismo atacante señaló que cuando ve a los fanáticos en el estadio “siempre me saco fotos y tengo una conversación con ellos. Es lindo que vengan y me sigan”.

“Estoy feliz en el Blackburn”

Por otra parte, Brereton se refirió a la posibilidad de emigrar del conjunto británico tras tener la mejor temporada de su carrera, donde ha marcado hasta el momento 21 tantos en la Championship.

“Me queda un año en el Blackburn. Soy jugador de ellos y quiero seguir jugando acá y haciéndolo bien. Ojalá la próxima temporada podamos lograrlo”, indicó.

Consultado sobre si ha tenido negociaciones con otros clubes, el chileno aclaró que “no, nada. Estoy feliz en el Blackburn y, como decía, me queda un año. Así que veremos. Sólo quiero seguir jugando bien y marcando goles”.

“Como dije, estoy feliz acá. Me queda un año así que seguiré trabajando duro por este equipo y ya veremos que trae el futuro”, insistió.