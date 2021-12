(Agencia UNO) – El delantero nacional Ben Brereton se matriculó con un doblete este sábado en la goleada del Blackburn Rovers como local por 4-0 sobre Birmingham City, en cruce por la vigésimo tercera fecha de la Championship League de Inglaterra 2021-2022.

El seleccionado chileno fue el encargado de anotar los dos últimos goles en el claro triunfo de su escuadra, llegando a 19 tantos en 23 partidos en la presente temporada y consolidándose en el segundo puesto de la lista de máximos artilleros de la segunda categoría del fútbol inglés.

Brereton Díaz puso el 3-0 a los 60 minutos y desde los 12 pasos, con un remate bajo hacia el lado derecho del guardameta Matija Sarkic, quien se lanzó al otro costado.

Lee también: Bielsa tras la peor derrota en su carrera como DT: “Este momento es el peor de todos los que he pasado en Leeds”

A lo 79’, en tanto, el oriundo de Stoke cerró la goleada cazando de cabeza un rebote en plena área chica.

Las otras conquistas del dueño de casa en Ewood Park fueron obra de John Buckley, a los 6 minutos, y de Reda Khadra, a los 52’.

Con este resultado, Blackburn Rovers sumó su quinto triunfo consecutivo y trepó al tercer lugar de la tabla con 42 puntos, a tres del líder Fulham y en zona de playoffs por el ascenso a la Premier.

El equipo de Brereton Díaz volverá al campo de juego el domingo 26 de diciembre (12:00 horas de Chile), cuando visite al Hull City por la vigésimo cuarta jornada de la Championship.

🗞️ Match report: A @benbreo brace helped #Rovers to another emphatic victory as Tony Mowbray's side secured a fifth successive win by confidently brushing aside @BCFC at Ewood Park.#ROVvBIR | 🔵⚪️

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 18, 2021