El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, confirmó que Ben Brereton y Francisco Sierralta volverán a jugar en la selección chilena.

Según Milad, llegaron a un acuerdo con Watford y Blackburn Rovers para que Sierralta y Brereton Díaz puedan jugar a la Selección Chilena en el mes de octubre. “La buena noticia es que llegamos a un acuerdo con los equipos ingleses y cederán a Ben y a Pancho”, declaró en conversación con T13.

En ese sentido, el timonel del ente rector del fútbol chileno confirmó que todo apunta a que ambos podrán jugar para los próximos partidos de Chile en el camino para llegar a la Copa del Mundo.

“Vamos a tener a Vargas también. Y vamos a tener a Alexis que ya empezó a entrenar, y eso es muy bueno para nosotros”, aseguró.

Por otro lado, respecto al desempeño que ha tenido La Roja en los últimos partidos, Milad dijo: “La expectativa que teníamos era al menos sacar 4 puntos y esto no se cumplió. Y esto nos obliga a la próxima fecha triple a sacar a lo menos 7 puntos y ojalá sean 9. Y esto nos dejaría en carrera aún, no hemos perdido la fe, no hemos perdido la esperanza, a pesar del primer tiempo de ayer para el olvido, la verdad es que nos pasaron por arriba. El segundo tiempo se equiparó pero no nos alcanzó”.

Los próximos desafíos de la Selección Chilena serán con Perú el 7 de octubre, para luego recibir a Paraguay el 10 del mismo mes y, posteriormente, ser nuevamente local ante Venezuela el día 14.