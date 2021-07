Ben Brereton le cumplió el sueño a un pequeño hincha de la Selección Chilena, quien se declaró seguidor del delantero chileno-inglés. Spoiler, el niño no pudo con su alegría.

Así es la historia de Cristóbal, quien se hizo viral por posar sosteniendo una camiseta de la Roja con el nombre del futbolista y el 22 de su dorsal hechos con scotch.

En la propia cuenta de Twitter del combinado nacional compartieron la imagen del hincha con el mensaje “estábamos viendo la tele con Brereton y conocimos a Cristóbal, un hincha de esos que dan ganas de abrazar. ¿Alguien sabe cómo ubicarlo? Le tenemos una sorpresita”.

Posteriormente, durante la tarde de ayer jueves, la red social de la Selección informaron que “¡lo encontramos! Gracias a todas y todos. Son la mejor comunidad en Twitter del mundo mundial. Prepárense”.

¡Lo encontramos! Gracias a todas y todos. Son la mejor comunidad en Twitter del mundo mundial. Prepárense…

Acto seguido compartieron un tercer tuit, en el que aparece el goleador del duelo contra Bolivia en la Copa América enviando un saludo al niño y anunciando que le tiene un regalo.

“Hola, Cristóbal, espero que estés bien, amigo mío. Cambiaré mi camiseta con la tuya”, dice en el registro donde sostiene su camiseta oficial que le regalará al motivado hincha.

Junto a esto, desde le Selección agregaron que “¡gracias a la ayuda de todos ustedes encontramos a Cristóbal! Bueno, su pasión por La Roja nos tocó el corazón y le tenemos una propuesta que es un clásico del fútbol. ¿Te tinca cambiar camiseta con Ben Brereton?”.

¡Gracias a la ayuda de todos ustedes, encontramos a Cristóbal! Bueno, su pasión por #LaRoja nos tocó el corazón y le tenemos una propuesta que es un clásico del fútbol. ¿Te tinca cambiar camiseta con @benbreo?

Finalmente, durante la noche, desde la Roja declararon que “damas y caballeros, tenemos el agrado de informarles que ¡hay trato! La familia de Cristóbal nos mandó este video de cuando se enteró de la propuesta de Brereton y parece que nos fue bien con el cambio”.

En el video compartido se aprecia al beneficiado evidentemente emocionado viendo el mensaje del atacante del Blackburn Rovers y que ha sido toda una sensación en la Selección.

“¡No puede ser, es Ben. Me va a cambiar la camiseta. No puede ser!”, expresó Cristóbal, quien no podía más de su alegría.

Finalmente, comentó que “yo le tengo un cariño a él porque sé que le va a dar mucho a la Roja, obviamente que me la voy a querer, esto no me lo puedo creer todavía. Muchas gracias a quienes contactaron a la Roja y a Ben, y también si meten un gol, todos pueden celebrar con mi C (gesto con la mano) y después con un corazón, por favor”.

Este viernes la Roja enfrenta a Brasil a las 20 horas por los cuartos de final de la Copa América.