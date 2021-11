Locura total desató la declaración de Ben Brereton Díaz en la que afirma ser hincha de Colo Colo, esto por la cercanía de su madre y de su familia con el equipo albo.

En entrevista con TNT Sports, el delantero del Blackburn señaló que “mi madre es hincha de Colo Colo, entonces yo también”, aclarando que no es tan futbolizada, pero siente cercanía por el conjunto de Macul.

Incluso, Big Ben fue tajante y dijo que “necesito una camiseta”, mensaje que fue inmediatamente tomado por el actual campeón de la Copa Chile.

“Hola Ben. Tu camiseta y la de tu mamá ya van en camino a Juan Pinto Durán. Esperamos que te guste”, publicó la institución en sus redes sociales, desatando la algarabía de los hinchas que ya se imaginan al joven de 22 años anotando goles con el equipo de sus amores.

Hola @benbreo! Tu camiseta y la de tu mamá ya van en camino a Juan Pinto Durán 🤟🏼⚪️⚫️

¡Esperamos que te guste! 🤩

pic.twitter.com/uLHCjlW02E

— Colo-Colo (@ColoColo) November 4, 2021