No hay ninguna duda de que Ben Brereton Díaz revolucionó a los hinchas de la selección chilena desde que comenzó a ser convocado por Martín Lasarte. Y este martes nuevamente se ganó el cariño de los fanáticos.

El delantero del Blackburn Rovers tuvo una sobresaliente actuación en el triunfo de La Roja ante Bolivia que permite a la escuadra nacional continuar con chances de clasificar a Qatar, pese a que aún está en puestos secundarios en la tabla de posiciones.

Si bien no convirtió, el nacido en Stoke se lució y dejó la vida en cada pelota que disputó en el Estadio Hernando Siles, donde los más de 3.600 metros de altura no afectaron su extraordinaria condición física.

La presentación del chileno no pasó desapercibida en redes sociales, siendo felicitado por los hinchas y también por el Twitter oficial de La Roja, quienes destacaron todo lo que corrió el joven de 22 años.

“Nosotros quedamos así con todo lo que corre Ben Brereton. Todo Chile sabe que siempre dejas la vida”, fue el mensaje que rápidamente se viralizó por redes sociales y que estuvo acompañado por emojis de agotamiento físico.

Por si fuera poco, el Blackburn también estuvo muy atento a la participación de Big Ben y elogió el desempeño de su goleador a través de su cuenta de Twitter.

“Puede que el partido se haya jugado a 3.600 metros sobre el nivel del mar, después de un aguacero que provocó un retraso de 30 minutos en el inicio, pero en las condiciones más difíciles Brereton ¡Nunca dejó de correr!”, posteó.

